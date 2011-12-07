Минсельхоз: в Татарстане собран рекордный урожай хлеба за последние 12 лет

В Татарстане, а этом году собран рекордный урожай хлеба за последние 12 лет, сообщил глава минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

«В этом году в Татарстане собран за последние 12 лет рекордный урожай хлеба — более 5,4 млн тонн! Это стало подарком аграриев нашей республики к 100-летию ТАССР. Огромное Вам за это спасибо!», — отметил спикер.

Зяббаров поблагодарил аграриев республики за проделанную работу, а также отметил, что АПК РТ является перспективной и динамично развивающейся отраслью.

Министр также наметил планы на будущее, в том числе повышение эффективности сельхозотрасли за счет цифровых технологий, увеличения экспорта, усиление селекционной работы в животноводстве и растениеводстве. Кроме того, республика и дальше планирует развивать фермерское движение.