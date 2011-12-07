После гибели рабочего на стройке главу компании оштрафовали на 53 тыс. рублей

В Нижнекамске оштрафовали главу строительной фирмы после гибели маляра на объекте.

По словам старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, инцидент произошел в июле этого года. Штукатур-маляр сорвалась на стройке во время демонтажа строительных лесов, после чего с многочисленными травмами была экстренно госпитализирована в больницу. Через 11 дней женщина скончалась.

Об этом руководитель нижнекамского предприятия ООО «Строймонтаж-Инжиниринг» решил умолчать. Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 5.27.1 КОАП РФ и штрафа в размере 53 тыс. рублей.