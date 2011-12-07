«Стать моделью plus size никогда не поздно»: казанская манекенщица рассказала о нюансах своей профессии

К моему столику подошла статная эффектная молодая женщина в струящемся жакете. Нет, не подошла - будто подплыла. Посмотрела изумрудными глазами и лучезарно улыбнулась. Заказав по чашечке кофе, мы начали беседу.

Коронавирус внес свои коррективы даже в модельный мир. Пандемия отразилась на масштабе события, которое было заявлено как международный конкурс.

- На первом этапе на победу в соревновании претендовали не только россиянки, но и девушки из европейских стран, - рассказала Юлия. - Например, из Италии и Белоруссии. Однако в конце марта наша страна полностью закрыла свои границы. И иностранки просто-напросто не смогли приехать. Так что международный конкурс практически превратился в российский.

По словам моей собеседницы, всего в конкурсе были представлены 29 участниц. К сожалению, не смогли продемонстрировать себя на подиуме 15 красавиц-иностранок.

- Для меня Miss Melon Rich XXL 2020 стал скорее фестивалем бодипозитива, чем конкурсом красоты, - поделилась модель. - На корону претендовали дамы разного возраста, обладающие различными типами фигур.

Как сообщила Юлия, самой младшей участнице едва исполнилось 18, а самая возрастная красавица давно разменяла шестой десяток. Вес соперниц варьировался от 80 до 200 кг.

- Все женщины по-своему прекрасны, - уверена Юлия. - Главное ведь не физические параметры, а ухоженность и блеск в глазах. Если внутри тебя горит огонь, не дай ему погаснуть! Неси себя по жизни с достоинством. И знай: ты неповторима и блистательна.

В детстве и юности Юлия не была объектом насмешек и травли из-за своей комплекции. Худенькой она не была. Но девочку огорчало, что отношения не складывались ни с ровесницами-пышечками, ни с теми, кого считали стройными.

- Я отличалась нормальным телосложением. Носила одежду 46-го размера. И в том, и в другом клане меня не очень-то и принимали.

Зато сейчас Юлия не нуждается в признании. Пока мы сидели в кафе, я заметила несколько восхищенных взглядов мужчин, обращенных на мою собеседницу. А на лицах женщин, обедавших по соседству, определенно читалась зависть.

Юлия считает себя по-настоящему счастливым человеком:

- У меня прекрасный муж и двое очаровательных детей. Близкие понимают и всячески поддерживают. Ни в чем не нуждаюсь. И занимаюсь тем, что мне действительно нравится.

По образованию Юлия дизайнер одежды, выпускница КНИТУ (КХТИ). Помимо прочего, она окончила курсы по макияжу и визажу. Но в данный момент не работает по специальности, всю себя посвящая модельному бизнесу. Решила стать манекенщицей сравнительно недавно: около двух лет назад - в 33 года. Именно на то время пришелся непростой период в ее жизни, о котором Юлия предпочитает не вспоминать. Трудности принесла и многоэтапная борьба с курением, которая добавила 15 кг.

- Зато потом, когда освободилась от пагубной привычки и приобрела округлые формы, я почувствовала возросшую уверенность в себе и нашла призвание, - рассказала о повороте в своей судьбе красавица. - Ведь стать моделью plus size никогда не поздно. Можно сделать первые шаги и в 15, и в 40 лет.

По словам Юлии, первое время подиум никакой прибыли не приносит. Она рассказала, что начинающие модели сами оплачивают все, что связано с их продвижением и коммуникацией. К слову, профессиональное обучение в школе моделей обойдется от 3 до 10 тысяч рублей в месяц. А, например, за участие в эксклюзивном модном показе придется выложить несколько десятков тысяч рублей.

- Поначалу деньги на саморазвитие приходилось брать из семейного бюджета, - поведала Юлия. - Но уже сейчас мой опыт начинает работать на меня.

Например, совсем недавно Юлия заключила контракт с известным брендом. Теперь ее фотографии публикуются в интернет-каталоге сети магазинов одежды.

Для Таловой конкурс Miss Melon Rich XXL 2020 стал вторым в профессиональной биографии. Модель получила поощрительный приз - подарочный сертификат известного казанского бутика. А первым опытом послужило участие в «Я - топ-модель plus size. Казань-2018». На нем она заняла серебряную позицию.

- Не собираюсь останавливаться на достигнутом, - сообщила моя собеседница. - Буду усердно работать над собой. Пробиваться на международный уровень.

На мой последний вопрос о том, не мечтает ли она похудеть, Юлия с улыбкой ответила:

- Сейчас я вешу чуть более 80 кг при росте 170 см. Думаю, мне необходимо набрать еще 10 - 15 кг. И только тогда буду в идеальной форме...

Кстати

Первый в России конкурс красоты состоялся 7 декабря 1901 года в Петербурге. Самую красивую женщину страны выбирали маститые актеры, художники и журналисты. Победила в соревновании некая баронесса Л. Именно она получила главный приз - бриллиантовую брошь.