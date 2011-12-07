Татарстанцы могут оказать помощь в строительстве хосписа

Будущий корпус предназначен для размещения пациентов старше 18 лет. В роли инициатора его возведения выступает Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан им. Анжелы Вавиловой. Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции председатель правления фонда Владимир Вавилов.

Как отметил Владимир Вавилов, в Татарстане на сегодняшний день в паллиативно-хосписной помощи нуждаются 20 тысяч человек. Запрос на оказание качественной паллиативной помощи постоянно растет ввиду увеличения количества больных онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Паллиативная помощь позволяет улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами из-за опасных болезней. Это делается путем предотвращения и облегчения страданий, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.

Будущий стационарный корпус будет иметь два этажа и рассчитан на 60 койко-мест. На первом этаже разместятся пациенты, до конца жизненного пути которых остаются считанные дни. На втором этаже расположится отделение сестринского ухода за пациентами с продолжительным сроком жизни.

По словам Владимира Вавилова, стоимость проекта оценивается примерно в 750 млн рублей.

- Перед началом строительства мы начали аккумулировать благотворительные средства, фонд зарабатывал и сам, - поделился Вавилов. - Уже вложили порядка 100 млн рублей. На эти деньги был разработан участок, залит котлован. Полностью готов цокольный этаж, где расположатся раздевалки, кабинеты, ритуальный зал. Сделано многое, но у нас, если честно, закончились деньги. Мы приняли решение запустить благотворительную акцию «Добрый регион». Если каждый житель перечислит в фонд всего по 116 рублей (по номеру региона), то мы наберем порядка 400 млн рублей. Этих денег хватит по крайней мере на строительство здания, а оборудование потихоньку приобретем.

В здании для удобства пациентов планируется обустроить двухместные комфортные номера, пищеблок, конференц-зал, игровые залы, сауну и прогулочные дворики, оснастить хоспис лифтами. А при входе на территорию будут построены мечеть и церковь.