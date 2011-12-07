Волонтеры будут учиться реставрации, восстанавливая дом купца Бигаева

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель председателя Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), куратор школы волонтеров Фарида Забирова и координатор проекта, член совета ТРО ВООПИиК Дмитрий Полосин.

Волонтеры получат знания и практические навыки, необходимые для участия в работах по реставрации старинных зданий. Аналогичные курсы проведут в 10 регионах России, в общей сложности ожидается, что обучение пройдут около 2 тысяч человек.

При этом обучение в Казани будет носить углубленный характер. Как пояснила Фарида Забирова, это связано с тем, что задача текущего набора «Школы волонтеров наследия» - подготовка будущих координаторов групп волонтеров. Отсюда следует и приоритет кандидатам, проходившим обучение в прошлом году. В общей сложности курсы пройдут 40 человек. По словам Фариды Забировой, организаторам проекта поступило 56 заявок.

Помимо практических мастер-классов по работе с различными материалами слушателей волонтерской школы ожидают лекции об архитектуре, истории, законодательных нормах в сфере реставрации объектов наследия. Также их обучат основам менеджмента и работе в соцсетях.

Примечательна практическая направленность обучения. Если в минувшем году волонтеров учили работать руками в лабораторных условиях, то на этот раз им предстоит восстанавливать реальный объект - дом купца Вафы Бигаева, расположенный на улице Парижской Коммуны. На сегодняшний день в нем находится Музей чак-чака, реставрационные работы там ведутся с августа в рамках проекта «Том Сойер Фест». Работы по восстановлению фасада закончат к 18 октября.