Фаршированный патиссон

Ингредиенты: большой желтый патиссон - 1 шт., куриные бедрышки - 4 шт., сухие травы (мята, тархун, базилик) - по 1 ч. ложке, соль, перец по вкусу, растительное масло - 2 ст. ложки.Патиссон вымыть, срезать макушку и аккуратно вычистить от семян и части мякоти. Подготовленный овощ поместить в микроволновую печь на 10 минут, затем остудить. Бедрышки вымыть, разрезать пополам, натереть смесью трав, маслом, солью и перцем. Патиссон изнутри и снаружи посолить, наполнить кусочками курицы. После чего поставить в глубокую посуду для запекания и отправить в духовку, нагретую до 190 градусов, на час. Готовность определяется по бедрышкам: когда они зарумянятся и будут выделять светлый сок, можно вынимать блюдо. Патиссон используется как гарнир, а как дополнение - отварной рис.Приятного аппетита!