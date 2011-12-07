Ильшат Аминов раскрыл подробности создания медиацентра в интервью Андрею Кузьмину

Ильшат Аминов дал интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ», в котором рассказал о строительстве телерадиокомплекса по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.«Задача поставлена, пока я не вижу оснований сомневаться в том, что это будет сделано», — сказал Аминов, отвечая на вопрос, будет ли построен телецентр к 2020 году. Он добавил, что проект сделан на 90% и может быть завершен к концу декабря.Запись интервью прошла накануне запуска детского круглосуточного телеканала на татарском языке «Шаян ТВ». В ходе беседы Аминов рассказал о команде, работающей над новым проектом, и контенте собственного производства.Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.