Минниханов презентовал Путину и Назарбаеву туристический потенциал Татарстана

Президент РТ Рустам Минниханов провел презентацию туристического потенциала Татарстана для первых лиц России и Казахстана, рассказав об основных туристических центрах республики. Презентация прошла в ходе XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в городе Петропавловск.Как сообщили «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ, Рустам Минниханов рассказал Президенту России Владимиру Путину и Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о туристических кластерах, формируемых на острове-граде Свияжск и в древнем городе Болгар, а также в Камском Устье, Чистополе, Елабуге, Набережных Челнах. «Рустам Миниханов отметил, что Татарстан входит в коридор Великого шелкового пути, который предусматривает как логистические, так и туристические маршруты», – отметили в пресс-службе.Кроме этого Президент РТ провел для Путина и Назарбаева виртуальную экскурсию по гостиничному комплексу мирового уровня «Кул Гали», который построен в городе Болгар. Комплекс общей площадью 25 гектаров включает теннисные корты, искусственное озеро, амфитеатр, крытый панорамный и открытый бассейны.Делегация Татарстана под руководством Рустама Минниханова сегодня прибыла в Казахстан для участия в XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рабочем графике Президента РТ также посещение АО «Муйнабаш». Предприятие производит глубинные штанговые насосы для нефтедобычи. Сотрудничество в сфере добычи углеводородов – одно из перспективных направлений для развития партнерства, о чем неоднократно заявляли стороны.