На портале госуслуг около 14 тыс. человек выбрали приоритетные цели исполнительных органов власти РТ

За три недели более 14 тысяч человек приняли участие в опросах по формированию целей органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.В проекте участвуют Министерство здравоохранения, Министерство труда, занятости и соцзащиты, Министерство образования и науки и Министерство культуры.Экспертами были подготовлены более 80 предложений по ключевым целям и задачам ведомств на 2019 год, далее был запущен процесс голосования за них.По предварительным результатам, наиболее популярны такие направления, как доступность услуги УЗИ, обновление оборудования детских поликлиник, популяризация музеев среди школьников, решение вопроса с ясельными группами для детей в возрасте от полутора до трех лет, а также недопущение роста безработицы.Напомним, что пилотный проект публичного формирования целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественного контроля за их исполнением был инициирован для увеличения открытости институтов власти.Цели-лидеры по итогам общественного голосования обсудят на общественных советах ведомств. В итоге для каждого министерства будут определены от 5 до 7 приоритетных целей на 2019 год.Голосование за цели министерств социального блока продлятся до 16 ноября. Сделать свой выбор можно на портале госуслуг РТ.