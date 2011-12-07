Супермодели блистали красотой и талантами

Юным красавицам в возрасте от 4 до 18 лет выпала уникальная возможность блистать на большой сцене и заявить о себе на всю республику. В зрительном зале родители, бабушки и дедушки, одноклассники и друзья переживали за конкурсантов и с нетерпением ждали, когда объявят имена победителей. - «Супермодель» - это возможность проявить себя, приобрести уверенность в своих силах, развить понимание красоты и гармонии, вкус, фантазию и найти новых друзей, - пояснила заслуженный работник культуры РТ, заведующая отделом эстетического творчества МБУДО «Центр искусств «Шарм» Московского района Казани Алла Вахрамеева. - В этом году в конкурсе, тринадцатом по счету, в отборочном туре приняли участие 70 детей со всей республики: из школ, детских театров моды и модельных агентств. В финал прошли лишь 34 участника. Все конкурсанты поделены по возрастным группам, из каждой выбирается по одному победителю.В рамках конкурса каждый участник примерил на себя три образа: стильно-спортивный, фантазийный и бальный. Сначала перед жюри выступили самые юные модели. Под энергичную музыку они дефилировали по сцене в спортивных нарядах. Здесь можно было увидеть девочек в костюмах гимнасток, фигуристок, теннисисток и даже верховых наездниц. Мальчики были в меньшинстве, они представили образ футболистов.Второй, фантазийный выход моделей создал в зале атмосферу сказки. Озорная Пеппи Длинныйчулок и изящная балерина, жужжащая пчелка и золотистая девушка-осень, порхающие бабочки и яркие цветы, восточная красавица и узорчатая снежинка, гордая Кармен и парнишка в народном костюме с балалайкой радовали зрителей оригинальностью сценических образов и артистизмом, вызывая аплодисменты в зале. Заключительным этапом стал выход в бальных нарядах. Казалось, на королевский бал собрались принцессы и принцы - девочки в воздушных вечерних платьях и мальчики в элегантных смокингах с особой грацией передвигались по сцене. Была представлена и номинация «Лучший семейный выход». Уже несколько лет подряд она дает возможность показать себя талантливым и дружным семьям. Юные участники вместе со своими родителями разыграли небольшие сценки, позволяющие окунуться в мир театра. Пока жюри совещалось, зрители наслаждались выступлениями молодых талантов. Стихотворения о дружбе и песни о любви проникали в душу каждого присутствующего. И вот настал волнующий момент. Когда жюри оглашало список победителей, можно было еще раз убедиться в том, как мастерски держатся на сцене конкурсанты. Не попавшие в этот список по-прежнему улыбались, не показывая огорчения.В итоге никто не остался без подарков и цветов. Многодетной семье Зиятдиновых подарили сертификат на семейную фотосессию, Милане Илюхиной и Марте Хурамшиной вручили памятные призы, а Малику Садыкову ждут съемки на одном из местных телеканалов.Главный титул «Супермодель-2018» завоевали Амира Загидуллина (5 лет), Вероника Волова (6 лет), Радмир Инсапов (8 лет), Софья Петрова (7 лет), Амалия Загидуллина (7 лет), Ульяна Палутина (11 лет), Милана Тарасова (12 лет), Сабина Абдурахманова (14 лет), Диана Хохлова (15 лет) и Камила Нургалиева (18 лет).