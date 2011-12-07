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В КФУ в пятый раз пройдет фестиваль имени Льва Толстого

С 11 по 14 ноября в рамках Года Толстого в Казанском федеральном университете пройдет V Молодежный научно-образовательный фестиваль им. Л.Н.Толстого.
Фестиваль проводится в пятый раз и объединяет в себе 4 площадки: книжная, академическая, творческая и переводческая. Свои доклады на суд слушателей, в том числе и учеников казанских школ, представят молодые исследователи творчества Льва Толстого (бакалавры, магистранты, аспиранты) российских и европейских вузов, а также их научные руководители. В рамках фестиваля пройдет выставка-конкурс живописных и графических работ по произведениям Льва Толстого. А молодые писатели смогут представить свои работы широкой публике в литературном конкурсе «Проба пера», а также получить профессиональные советы от известных российских писателей. 
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