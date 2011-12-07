В Татарстане с начала 2018 года создано 36 новых сельскохозяйственных потребкооперативов

В Татарстане за девять месяцев 2018 года создано 36 новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы развития сельского хозяйства.«В республике заработала новая программа для начинающих кооперативов с господдержкой до 5 млн рублей на каждый. Из бюджета республики выделены средства на сумму 50 млн рублей. На днях состоится конкурс по грантовой поддержке начинающих кооперативов», – рассказал докладчик.Он также отметил, что за 2015 – 2018 годы 33 потребкооператива получили гранты на 526 млн рублей.В республике создано 193 сельскохозяйственных потребительских кооператива по сбыту, заготовке и переработке продукции. Для решения вопросов кредитования малых форм хозяйствования на селе зарегистрировано 14 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.