Бизнесменов РТ приглашают поучаствовать в форуме социально-предпринимательских решений «РИТМ»

Бизнесменов РТ приглашают поучаствовать в форуме, посвящённому возможностям предпринимателей в период пандемии COVID-19. «РИТМ» будет проходить 11–12 ноября в формате онлайн-марафона.

По сообщению организаторов, проводиться он будет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Целью мероприятия является оказание помощи в период «коронакризиса».

Принять участие в форуме могут авторы социально-предпринимательских проектов старше 18 лет, а также владельцы социально ответственного бизнеса, проживающие в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.