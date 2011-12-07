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Бизнесменов РТ приглашают поучаствовать в форуме социально-предпринимательских решений «РИТМ»

Целью мероприятия является оказание помощи в период «коронакризиса».

Бизнесменов РТ приглашают поучаствовать в форуме, посвящённому возможностям предпринимателей в период пандемии COVID-19. «РИТМ» будет проходить 11–12 ноября в формате онлайн-марафона.

По сообщению организаторов, проводиться он будет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Целью мероприятия является оказание помощи в период «коронакризиса».

Принять участие в форуме могут авторы социально-предпринимательских проектов старше 18 лет, а также владельцы социально ответственного бизнеса, проживающие в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

КВ
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