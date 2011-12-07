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Эксперты клуба «Волга» обсудят национальные идеи современной России

Заседание клуба пройдет в здании Нацбиблиотеки РТ и будет транслироваться на YouTube.

10 ноября эксперты клуба «Волга» обсудят национальные идеи современной России, сообщают организаторы дискуссии.

«Задача заседания — определить новые направления формирования единой национальной идеи», — отмечается в сообщении.

В заседании примут участие президент Некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, представители Общественной палаты РТ, блогеры, общественные деятели, руководители республиканских предприятий, эксперты в сфере ИТ-технологий, социологи.

Встреча клуба пройдет в здании национальной библиотеки РТ и будет транслироваться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=qGRgCHbIdew&feature=youtu.be

КВ
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