Минниханов вручил татарстанским полицейским ключи от 88 новых авто

Президент РТ Рустам Минниханов вручил полицейским ключи от 88 новых автомобилей в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщает ИА «Татар-информ».

Так, сотрудники ППС получили новые «УАЗы», участковые уполномоченные полиции — новые «Нивы», инспекторы ГИБДД — новые «Шкоды».

«Стабильность в республике во многом зависит от вашей работы. Сегодня Татарстан один из лидеров в нашей стране и по многим показателям является образцом», — отметил Минниханов.