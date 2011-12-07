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Минниханов вручил татарстанским полицейским ключи от 88 новых авто

Новые автомобили переданы сотрудникам ППС, уполномоченным полиции и инспекторам ГИБДД.

Президент РТ Рустам Минниханов вручил полицейским ключи от 88 новых автомобилей в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщает ИА «Татар-информ».

Так, сотрудники ППС получили новые «УАЗы», участковые уполномоченные полиции — новые «Нивы», инспекторы ГИБДД — новые «Шкоды».

«Стабильность в республике во многом зависит от вашей работы. Сегодня Татарстан один из лидеров в нашей стране и по многим показателям является образцом», — отметил Минниханов. 

КВ
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