Роспотребнадзор выявил нарушения на челнинских предприятиях

Главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев сообщил о нарушениях «коронавирусных» правил на предприятиях Набережных Челнов.

По его словам, нарушения касаются в части отсутствия фиксации термометрии в журнале, а также неправильного ношения индивидуального средства защиты. «Маска должна закрывать нос, рот, а не находиться на подбородке или быть в кармане, — отметил он.

Отмечается, что к административной ответственности уже привлечены следующие компании: КИП «Мастер», «Строительные подъемные механизмы», «ЭР-Телеком Холдинг», «Челны-Хлеб», «Горсвет» и ПАО «Камаз».