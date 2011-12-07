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Роспотребнадзор выявил нарушения на челнинских предприятиях

К административной ответственности могут привлечь руководителей «Горсвета», «Челны-Хлеба» и «ЭР-Телеком Холдинга».

Главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев сообщил о нарушениях «коронавирусных» правил на предприятиях Набережных Челнов.

По его словам, нарушения касаются в части отсутствия фиксации термометрии в журнале, а также неправильного ношения индивидуального средства защиты. «Маска должна закрывать нос, рот, а не находиться на подбородке или быть в кармане, — отметил он.

Отмечается, что к административной ответственности уже привлечены следующие компании: КИП «Мастер», «Строительные подъемные механизмы», «ЭР-Телеком Холдинг», «Челны-Хлеб», «Горсвет» и ПАО «Камаз». 

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