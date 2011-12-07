Роспотребнадзор РТ: 1,6% татарстанских туристов нарушают правила въезда в Россию

1,6% татарстанских туристов нарушают санитарные правила въезда в Россию, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Процент жителей, которые не подгрузили свой результат и не зарегистрировались, составляет 1,6 от тех лиц, которые вообще прибыли. Поэтому в принципе процент не большой, но все равно есть, и в каждом конкретном случае отрабатываем уже с ними по линии привлечения к административной ответственности», — заявила спикер.

Она также уточнила причины, по которым татарстанцы нарушают предписание. Так, граждане ссылаются на забывчивость, незнание и сложность процедуры. «де-то забыли, где-то не слышали — и такие варианты есть. Где-то якобы не могли подгрузить результат, не смогли зарегистрироваться. Вполне возможно, что сделать это вдали от родины проблематично, находясь в Турции», — заметила Авдонина.

Однако она отметила, что создать учетную запись можно и до вылета в другую страну, указав дату возвращения в Россию.

Напомним, россияне, прибывающие из-за границы, должны зарегистрироваться на сайте госуслуг и в течение трех дней после приезда загрузить в анкету тест на COVID-19.