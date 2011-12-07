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У автобуса от ЖК «Салават Купере» до Юдино появится пять новых остановок

Всего на пути следования автобус будет останавливаться 12 раз.

В маршрут автобуса из ЖК «Салават Купере» до станции Юдино добавили пять новых остановок, сообщает миндортранс РТ.

Теперь автобус будет останавливаться у Железнодорожного техникума, Санатория, Стадиона «Локомотив», ДК Железнодорожников, АЗС. Всего на данном маршруте будет 12 остановок.

От ЖК «Радужный» транспорт отправляется в  6.17, 8.10, 9.35, 12.55, 14.15 и 16.10, а в обратном направлении — в 7.05, 9.00, 12.15, 13.35 и 15.10.

Автобус выходит на маршрут только в будние дни. 

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