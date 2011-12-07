В Самарской области в ДТП погибли два татарстанца

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В Самарской области «Лада» с татарстанскими номерами столкнулась с фурой, сообщает «Волга Ньюз» со ссылкой на пресс-службу МВД по Самарской области.
Авария произошла поздно вечером 7 ноября на трассе Кинель — Черкассы — Урал — Александровка — Хилково. По предварительны данным, 21-летний водитель «Лады» на большой скорости выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой.
От удара легковушку отбросило в кювет.
В результате ДТП 19-летний пассажир «Лады» скончался на месте, а водитель авто погиб в больнице. Еще один пассажир легковушки находится в тяжелом состоянии в больнице.