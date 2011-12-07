Шедевры Третьяковки на стенах казанского Кремля

Когда в темноте на стене вдруг возникают знаменитые «Богатыри» Виктора Васнецова, невольно останавливаешься и переводишь дыхание. Впечатляет! Одна картина постепенно сменяет другую, не менее известную. Вот «Незнакомка» Ивана Крамского, а вот «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина и «Март» Исаака Левитана. Всего же вечером у входа в кремль проектировалось около двух десятков полотен именитых российских художников-передвижников конца XIX – начала XX века. Среди них Васнецов, Репин, Суриков, Крамской и другие художники-передвижники – творениями этих мастеров можно будет любоваться в ухода в кремль и сегодня, во вторник вечером, с 18 часов до полуночи. Жаль только, что в понедельник, несмотря на столь интересный неординарный культурный проект, зрителей было крайне мало. Одинокие прохожие лишь останавливались на пару минут, замирали перед Спасской башней, а затем быстро шагали дальше по своим делам. Минусовая температура и пронизывающий ветер делали свое дело.А ведь цель проекта самая благая – расширить художественное пространство российских городов и привлечь внимание их жителей к культурному наследию страны, говорится на сайте казанского кремля. Для этого стены городских зданий превратятся в «холсты» для 20 живописных произведений искусства. Проект уже побывал в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Уфе. После двухдневного визита в Казань интерактивная выставка отправится в Нижний Новгород. Передвижной проект «Городские здания», посвященный Году культуры, проводится под эгидой Министерства культуры РФ.