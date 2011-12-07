Казанские колледжи отметили свой первый «День первокурсника»

- Встречать аплодисментами! - такой совет дал ведущий, когда главные герои вечера стояли за кулисами в ожидании праздника.

Аплодисментов выступающие действительно заслужили. Эти ребята прошли несколько этапов конкурса и достойно вышли в финал конкурса "День первокурсника" среди ссузов. Они смогли доказать, что являются самыми творческими личностями, обладающими разнообразными талантами. То, чем же ребята смогли покорить жюри, студенты продемонстрировали в минувший вечер зрителям: одногруппникам и преподавателям. А также одному из самых важных гостей вечера - мэру Казани ИльсуруМетшину.

- В 34 ссузах Казани учится 28 тысяч студентов - это целая креативная большая созидательная армия. И я очень рад, что именно вам предстоит в 2019 году защищать честь не только республики, но и страны в международном конкурсе WorldSkills. Это удивительная возможность показать, что самые профессиональные студенты ссузов из какого города?»- спросил мэр у зала.

На что ребята хором дружно ответили:«В Казани!» Ведущие заверили, что студенты ссузов успевают и в учебе, и спорте, и в творчестве. А затем зал замер в ожидании самых талантливых.

Праздник открыл зажигательный танец в стиле хип-хоп. Не обошелся вечер и без высокой моды. Два ссуза представили свою эксклюзивную коллекцию: от легких шелковых тканей до тяжелых, богатых мехов. Фантазии юных дизайнеров можно было только позавидовать.

Затем на сцену вышли жонглеры с булавами. Они попросили подняться на сцену одного из смельчаков. И девушка Юлия сразу откликнулась на их предложение. Страшно, сказала она, но азарт взял верх. А юные жонглеры, только окончившие 9 класс, грациозно и легко перебрасывали друг другу между смелой девушкой свои булавы.

Танец народов мира стал символом объединения людей всего земного шара. Его посыл: наша сила – только в единстве. Ребята танцевали украинские, восточные, индийские, грузинские, русские танцы. В наше тревожное время такой номер как никогда актуален.

Интригой вечера стал вопрос: – кого назовут лучшим ссузом Казани? По итогам конкурса их оказалось семь: факультет СПО университета управления «ТИСБИ», казанский колледж технологии и дизайна, колледж института экономики, управления и права, казанский медицинский колледж, профессиональный колледж №41, казанский авиационно-технический и педагогический колледж.

Завершился «День первокурсника ссуза – 2015» гимном молодежи.