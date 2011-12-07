Из Казани стартуют новые международные и российские железнодорожные рейсы

Из Казани с 9 декабря откроются новые международные и российские железнодорожные маршруты. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Казанского производственного участка по оформлению проездных документов Горьковского филиала ФПК Сергей Лимаев.По словам спикера, из расписания выводится поезд № 41 сообщением Казань – Нижний Новгород, вместо него будет назначен новый поезд № 51 Нижний Новгород – Ижевск. «Он будет проходить через Казань. Пассажиры ничего не потеряют, добраться можно будет до Нижнего Новгорода практически в то же самое время. Плюс открывается дополнительный маршрут – можно добраться до Ижевска на поезде», – уточнил он.