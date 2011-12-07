На Волге частично затонул буксир-тягач

На Волге, в затоне им. Куйбышева, частично затонул буксир-тягач «Дунайский-49», пишет ИА «Татар-информ». Инцидент произошел в пятницу. В результате затопления на поверхности воды осталась лишь часть кормы и рубка. Судно находилось в Татарстане на зимовке. Отметим, что буксир-тягач был построен в 1965 году на венгерской верфи MHD Óbudai Gyáregység.