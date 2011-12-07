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В Татарстане идет работа по расчистке трасс от снега

Задействовано более 100 единиц спецтехники.
В выходные в РТ на трассах идет устранение последствий снегопада, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора». В частности, на трассе М-7 8 декабря работали 60 единиц спецтехники. На автодороге «Казань – Оренбург» очистку от снега обеспечивают 23 машины. Всего по Татарстану задействовано 105 единиц спецтехники. В случае возникновения сложных ситуаций на федеральных дорогах водители могут обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы «Волго-Вятскуправтодора»: 8 (843) 273-54-08.
КВ
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