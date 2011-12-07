Что почитать нынешней зимой

Сборник прозы Наринэ Абрагян «Симон» (16+) издательства АСТ расскажет истории каменщика, лежащего в гробу в беспроводных наушниках. Оставаясь в сердцах нескольких женщин, он продолжает проживать несколько жизней. Читателя ожидают хитросплетенные и созидательные истории, объединяющие в комбинацию боль, несправедливость, мудрость и юмор, свет и тепло.

Автор бестселлеров «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны» Дэн Браун предстал перед читателями в новом амплуа детского автора. Книга «Звериная симфония» (0+), изданная АСТ, — история для детей, в которой главный герой Маэстро Мышь собирает разных зверей для создания концерта. Юным читателям будет рассказано о ценностях терпения, доброты и уважения. Дэн Браун в присущей ему манере спрятал на страницах книги разнообразные загадки и шифры.

Новинка издательства АСТ роман Марии Бутиной «Тюремный дневник» (12+) расскажет историю, в которой сошлись политика, большие деньги, оружие, тюрьма и спецслужбы. Но в то же время это история о верности и предательстве, надежде и отчаянии. Автор романа — девушка, приехавшая в США, где была обвинена в лоббистской деятельности без регистрации в качестве иностранного агента. Мария Бутина провела в американской тюрьме 467 дней. Она рассказала о своем опыте на страницах книги.

«Редакция Елены Шубиной» издала новый роман Евгения Водолазкина «Оправдание Острова» (16+). Произведение объединяет в себе такие жанры, как современная проза, псевдоисторический роман, житие и притча. На Острове, не существующем в нашей реальности, встретились непохожие друг на друга люди: жадные до власти правители и мудрые нестяжатели, молчаливые монахи-летописцы и громогласные площадные ораторы, поборники нового и приверженцы старого. Действие проходит в нескольких эпохах: в наши дни, 20-м веке и Средневековье.

Еще одна новая книга «Редакции Елены Шубиной» — «Бумажный театр: непроза» (18+) Людмилы Улицкой. Сборник объединяет ранее не опубликованные мемуары, эссе, записи из дневников, сценарии и пьесы. Некоторые из них десятилетиями томились в домашнем архиве писательницы.

Издательство АСТ выпустило необычный поэтический сборник «Живые поэты» (18+), в который вошли произведения более 120 русскоязычных поэтов со всего мира: известных литераторов, культовых музыкантов, художников, режиссеров. В сборнике можно найти стихи Юрия Шевчука («ДДТ»), Веры Полозковой, Айгель Гайсиной (АИГЕЛ), Александра Васильева («Сплин»), Ивана Вырыпаева, Андрея Макаревича («Машина времени») и многих других.

Новый роман лауреата премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Леонида Юзефовича «Филэллин» (16+) был выпущен в «Редакции Елены Шубиной». Роман, представленный в виде писем, дневников и мысленных разговоров, расскажет о борьбе греческих повстанцев с Османской империей. «Филэллин» переводится как «любящий греков». Главный герой романа — отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов, подобно поэту Байрону, погибшему за независимость Греции, отправляется на Балканский полуостров.

Издательством «Эксмо» была выпущена книга Дианы Машковой «Наши дети. Азбука семьи» (16+). Автор широко известна своими произведениями, посвященными теме воспитания приемных детей. Новая книга — часть серии книг-тренажеров для родителей, в которых объединяется опыт родителей, психологов и педагогов.

Книга Алексея Ситникова Karmamagic (16+), изданная АСТ, расскажет об умении правильно развивать и использовать имеющиеся в распоряжении человека внутренние и внешние ресурсы, влияющие на определенные аспекты личности и отвечающие за общую гармонизацию жизни.

К 75-летнему юбилею поэта Николая Алешкова Татарское книжное издательство выпустило сборник стихов «Причастие» (16+). В него вошли произведения, написанные в последние два десятилетия. Стихи Алешкова отличаются лиричностью, исповедальностью и в то же время самоиронией.

Сборник Розы Хуснутдиновой «Рождество в зоне» (16+), выпущенный Татарским книжным издательством, объединил рассказы о современных реалиях российской жизни. Произведения рассказывают о проблемах простого человека, заброшенных деревнях, одиночестве человека в большом городе.