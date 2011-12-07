Экологи объяснили причины повышения уровня аммиака в воздухе над Казанью

В Казани пять станций мониторинга воздуха зафиксировали повышение уровня фенола и аммиака в атмосферном воздухе. Причинами повышения показателей стали выбросы предприятий и транспорта, сообщили в минэкологии РТ и Гидрометцентре РТ.

«Это ординарный случай, не превышающий экстремальные либо высокие показатели загрязнения. Причина заключается в выбросах промышленных предприятий и транспорта. Накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в том числе, способствовали и метеоусловия. Это слабый ветер, штиль», — отметил начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» Сергей Захаров.

Пробы, взятые 4 декабря показали превышение фенола в два раза. В Кировском, Вахитовском, Приволжском и Советском районах было зафиксировано превышение в воздухе аммиака. По словам специалистов минэкологии, причиной тому стали неблагоприятные метеорологические условия.

«В эти дни ветра практически не было, поэтому локализовалось загрязнение, и приборы зафиксировали превышение. Даже при незначительном поступлении загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях их рассеивания не происходит», — пояснили в ведомстве.

С 7 по 8 декабря наблюдались неблагоприятные погодные условия второй степени. Специалистами не было зафиксировано повышений в эти дни, уточнили в минэкологии РТ.

Ранее в соцсетях горожане жаловались на едкий запах в воздухе и головную боль.