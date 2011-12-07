Как одаренные дети попадают в «Сириус»

Каждый месяц в образовательный центр «Сириус» приезжают более 800 лучших школьников России. И учатся по четырем направлениям: спорт, наука, искусство и литературное творчество. Что это за волшебное место и как туда попасть? Испытано на себе.

О «СИРИУСЕ». Я приехала в центр «Сириус» на литературную смену в третий раз. Как известно, центр создан в 2014 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина для поддержки одаренных детей. Все программы рассчитаны на 24 дня. Они включают в себя мастер-классы, творческие встречи с профессионалами, общеобразовательные занятия и занятия по специальности. Выпускники «Сириуса» — деятели науки, спорта и искусства. Каждый месяц сюда приезжают 800 детей от 10 до 17 лет, на месте формируется индивидуальная программа для каждого. А процесс контролируют 100 лучших преподавателей и тренеров из разных городов России.

ДЛЯ БУДУЩИХ ЛИТЕРАТОРОВ. Моя программа «Литературное творчество» для тех, кто увлекается русским языком и литературой. Здесь готовят будущих писателей, журналистов, критиков, менеджеров литературных проектов. С нами ежедневно работает дружная команда преподавателей. Мы анализируем тексты, устраиваем поэтические вечера, пишем, встречаемся с поэтами и писателями. Последние встречи, например, были с поэтом Михаилом Кукиным и телеведущей Феклой Толстой.

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ. Нас распределяют по командам, выдают электронные карточки от номеров и просят скачать специальное мобильное приложение. В нем — расписания занятий, также можно записываться на вечерние мероприятия. Кто-то выбирает оперу, балет или творческую встречу. А кто-то (чаще мальчики) посещает футбольный или хоккейный матч. Еще можно съездить на экскурсию в горы или прогуляться по Сочи Парку. Билеты бесплатные, нужно только вовремя зарегистрироваться.

ЗВЕЗДЫ «СИРИУСА». Главная особенность «Сириуса» — талантливые ребята, звездочки из разных городов России. Среди них — моя соседка, Алтана Дармаева из Улан-Удэ. Ее первые впечатления:

— Для меня «Сириус» — другой мир и другая вселенная. Мою заявку приняли не сразу, сначала пришел отказ. Я тогда училась в 9-м классе. Немного погрустила, но весь 10-й класс активно работала, чтоб попасть в заветный центр. Труд окупился: стала победителем олимпиады на региональном этапе! Заполняю снова заявку. И вот долгожданные строчки: заявка одобрена. Дальше пошли сборы — куча документов, обследований и немного стресса. Но вот я в «Сириусе»! Как интроверту мне тяжело приходилось привыкать к новой обстановке и к новым людям. Однако страх сменился приятной радостью, ведь все окружившие меня люди оказались невероятно добрыми и талантливыми.

ШКОЛА БУДУЩЕГО. Обычно школа ассоциируется у детей со скучными предметами и строгими учителями. Но только не в «Сириусе»! Наши лекции проходят в школе будущего: здесь кабинеты-трансформеры, стены могут исчезать от одного нажатия кнопки. Каждая аудитория названа именем великого ученого (мы, например, занимались в аудитории литературоведа Лотмана). Внутри классов — раздвижные регулируемые столы, новинки техники и панорамные окна с видом на горы. Сириусовские школьники не поймут вас, если вы скажете, что школа — это скучно. Здесь занятий ждут с нетерпением. И дело не только во внутреннем устройстве процесса учебы.

Один из девизов «Сириуса»: «Будь благодарен своим учителям!». Наши преподаватели — это люди, без которых даже самая современная техника окажется бесполезной. Во-первых, учителя здесь могут быть учеными, членами жюри олимпиады или профессорами института. Во-вторых, каждый из них увлечен своим делом так, что, например, урок по анализу текста может превратиться в настоящее расследование. А для творческой работы нас выводят в сад, чтобы мы смогли писать свои тексты у пруда или под тенью пальм. Преподаватели шутят, веселятся и гуляют вместе с нами, к концу смены мы становимся с ними друзьями. Или, как здесь любят говорить, коллегами. Но вот занятия заканчиваются. Наш куратор предлагает прогуляться по сочинской набережной и полюбоваться закатом.

КУРАТОРЫ — это особые люди, которые контролируют весь наш процесс обучения. Это не вожатые, а наставники, которые делают все для того, чтобы мы не отвлекались на бытовые вопросы, а занимались учебой. Мой куратор — Вероника Матицына:

— Работаю куратором в «Сириусе» уже полгода и с уверенностью могу сказать, что это лучшее время. Я познакомилась с удивительными педагогами и прекрасными детьми (недаром их называют одаренными). Каждый ребенок по-своему уникальный и особенный. С такими ребятами работать одно удовольствие.

КАК ПОПАСТЬ. Могу точно сказать, что в «Сириусе» действительно обучаются самые талантливые. Но талантливые не значит отличники. Школьные оценки не имеют практически никакого значения. Если ребенок отлично рисует и развивается в сфере искусства, то одобрению заявки не помешает то, что он отстает в школе.

Перед отъездом обратно в Казань я спросила у друзей, как они попали в лучший учебный центр России. Получилась общая краткая инструкция:

1. Нужно участвовать во всех конкурсах и олимпиадах своей сферы и собирать портфолио.

2. Важно вовремя загрузить дипломы на сайт «Сириуса» и оформить заявку.

3. Ждать результата, который придет на почту.

Теперь у меня сотня друзей из разных городов России, новые знания и яркие впечатления о солнце, море и непрерывном обучении. А «Сириус» уже готовится принять новых школьников на следующие смены. Шанс попасть сюда есть у каждого. Главное — быть активным и творческим.

Елизавета МАЙДАНОВА, выпускница образовательной смены «Литературное творчество» ОЦ «Сириус»