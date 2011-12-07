Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества

Президент РТ Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю Дня Героев Отечества, сообщает пресс-служба главы республики.

«Уважаемые татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества! Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Он учрежден в честь достойных сыновей и дочерей России, верно служивших своему народу и стране во все времена, совершивших ратные и трудовые подвиги на благо нашей многонациональной Отчизны», — передает слова Минниханова пресс-служба.

Глава РТ отметил, что в этот дань всем тем, кто олицетворяет для нас мужество и героический труд: «мы свято чтим память своих доблестных предков, отдаем дань уважения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и Героям Труда Российской Федерации, кавалерам Ордена Святого Георгия и Ордена Славы».

В год 75-летия Победы и 100-летия ТАССР празднование Дня Героев Отечества наполняется особым патриотическим смыслом, заметил Минниханов.

«Муса Джалиль и Газинур Гафиатуллин, Петр Гаврилов и Михаил Девятаев, Борис Кузнецов и Ахтям Сабиров, Ильдус Мостюков и Николай Фролов, Минтимер Шаймиев и Газинур Хайруллин вместе с плеядой других Героев Татарстана являются предметом нашей гордости, нашим национальным достоянием», — напомнил президент РТ.

В заключение он пожелал ныне здравствующим Героям Отечества и всем татарстанцам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.