Патяшина: Держать телефон около головы и других важных органов во время сна нельзя

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина напомнила татарстанцам о рекомендациях использования мобильных телефонов.

По словам главного санитарного врача республики, держать телефон около головы и других важных органов во время сна нельзя, поскольку гаджеты являются источником излучения. Поэтому их рекомендуется убирать на тумбочку или опускать на пол.

Кроме того, Патяшина обратила внимание на ношение телефонов на веревочке на груди и в карманах. Этого делать также не стоит, дабы обезопасить жизненно важные органы.

А после каждого рабочего дня, особенно на фоне пандемии коронавируса, врач призвала обрабатывать гаджет дезинфицирующим средством.