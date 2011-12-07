Патяшина: Роспотребнадзор не рекомендует участвовать в корпоративах лицам с признаками ОРВИ

Роспотребнадзор РТ не запрещал проведение новогодних корпоративов этом году, сообщила глава ведомства Марина Патяшина.

«Ограничений по корпоративам нет. Сейчас мы не рекомендуем в них участвовать лицам с признаками острых респираторных вирусных инфекций, лицам, имеющим хронические заболевания, которые наиболее подвержены заражению новой коронавирусной инфекцией, и третья категория лиц — люди старше 65 лет», — заметила спикер.

Есть ограничения по количеству присутствующих — не более 100 человек в кафе или ресторане. Также заведение должно будет закрыть двери для других посетителей, независимо от наличия свободных мест. Заполняемость зала не должна превышать 70%. Обслуживающий персонал должен быть в масках, а в помещении заведения должны быть доступны антисептики, отметила Патяшина.