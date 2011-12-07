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Патяшина: Роспотребнадзор не рекомендует участвовать в корпоративах лицам с признаками ОРВИ

На новогоднем банкете в кафе или ресторане может присутствовать не более 100 человек.

Роспотребнадзор РТ не запрещал проведение новогодних корпоративов этом году, сообщила глава ведомства Марина Патяшина.

«Ограничений по корпоративам нет. Сейчас мы не рекомендуем в них участвовать лицам с признаками острых респираторных вирусных инфекций, лицам, имеющим хронические заболевания, которые наиболее подвержены заражению новой коронавирусной инфекцией, и третья категория лиц — люди старше 65 лет», — заметила спикер.

Есть ограничения по количеству присутствующих — не более 100 человек в кафе или ресторане. Также заведение должно будет закрыть двери для других посетителей, независимо от наличия свободных мест. Заполняемость зала не должна превышать 70%. Обслуживающий персонал должен быть в масках, а в помещении заведения должны быть доступны антисептики, отметила Патяшина.

КВ
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