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Роспотребнадзор накажет директора школы из Набережных Челнов, в которой котлеты раскладывали голыми руками

В Роспотребнадзоре РТ прокомментировали ситуацию, произошедшей в челнинской школе №60.

Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина сообщила, что за раскладывание котлет голыми руками в челнинской школьной столовой на директора составят протокол.

Узнали об инциденте, произошедшем в челнинской школе № 60, из появившейся видеозаписи в соцсетях. В рамках прямого эфира Патяшина подчеркнула, что работать в школьных столовых все сотрудники должны в масках и перчатках вне зависимости от коронавирусной пандемии. Раскладывание котлет голыми руками является прямым нарушением санитарного законодательства. Она также отметила, что если кто-то заметит подобный факт, то они могут присылать фото в надзорное ведомство. «Мы будем брать это в работу. Это одно из наших направлений работы», — сказала Патяшина.

КВ
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