Роспотребнадзор РТ: Почти у половины татарстанцев есть антитела к коронавирусу

В Татарстане по результатам пилотного проекта Роспотребнадзора РТ почти 3 тыс. татарстанцев протестировали на антитела к коронавирусу. У 45,2% из них есть антитела, заявила глава республиканского Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Мы исследовали популяционный иммунитет — это антитела у 2947 человек — это одинаковое количество лиц в каждом муниципальном образовании нашей республики и одинаковое количество лиц в разных возрастных группах. Это достаточно репрезентативная выборка, которую можно применить на всю республику», — пояснила Патяшина.

В сентябре антитела были найдены у 45,2% испытуемых, а в июне данный показатель составлял 31,3%.

Большая часть тестируемых перенесли коронавирус без каких-либо симптомов. Переболели много детей дошкольного и школьного возраста, а также медработников.

На данный момент в республике проводится третий этап тестирования на коллективный иммунитет. Патяшина надеется, что исследование покажет наличие антител у 60% татарстанцев.