Татарстанцы могут поддержать инициативу своего муниципалитета во Всероссийском конкурсе «Моя дорога»

Среди городов России объявлен конкурсный отбор «Моя дорога» на пилотирование решений мобильности в 2021 году. Заявки на участие отправили уже шесть городов республики, сообщает Миндортранс РТ.

Известно, что по результатам голосования выберут пять муниципалитетов. На их территориях будут пилотироваться решения по адаптации международных практик проектирования дорог и городской, автомобильной и велопешеходной мобильности.

На участие в конкурсе уже заявились Казань, Тетюши, Болгар, Мензелинск, Бавлы и Нижнекамск. Проголосовать за пилотные города и поддержать инициативу своего муниципалитета татарстанцы могут до 30 декабря этого года.

Инициаторами конкурса являются Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ).