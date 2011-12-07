В Казани поймали двух браконьеров, ловивших рыбу сетью на Волге

В Казани поймали двух браконьеров, которые ловили рыбу на Волге сетью, сообщили в пресс-службе Казанской транспортной полиции.

8 декабря полицейские задержали 58-летнего мужчину, который поймал сетью более 20 рыб. Ущерб биоресурсам от его действий составил около 7 тыс. рублей.

В этот же день был задержан еще один браконьер — 58-летний мужчина. Он поймал сетью девять рыб, в числе которых оказался судак, лещ и другие. Ущерб от его действий составил 6,5 тыс. рублей.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная ловля рыбы». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.