Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане модернизируют пищеблоки в 217 школах

В дорожную карту по этой модернизации на первом этапе выбраны 217 школ.

Сейчас в школах Республики Татарстан для организации горячего питания учащихся работают 1383 сырьевых пищеблока, 239 доготовочных и 141 раздаточный буфет, в которых детям выдают готовую пищу. Кабинет Министров РТ одобрил программу модернизации и реконструкции этой системы питания, сообщает портал Правительства РТ.

В дорожную карту по этой модернизации на первом этапе выбраны 217 школ. Согласно проектае модернизации в них предусмотрено улучшение условий в пищеблоках, обновление оборудования, мелкий ремонт, а также перепланировка без общей реконструкции для более рационального использования имеющихся площадей.

КВ
Лента новостей