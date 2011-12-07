В Татарстане модернизируют пищеблоки в 217 школах

Сейчас в школах Республики Татарстан для организации горячего питания учащихся работают 1383 сырьевых пищеблока, 239 доготовочных и 141 раздаточный буфет, в которых детям выдают готовую пищу. Кабинет Министров РТ одобрил программу модернизации и реконструкции этой системы питания, сообщает портал Правительства РТ.

В дорожную карту по этой модернизации на первом этапе выбраны 217 школ. Согласно проектае модернизации в них предусмотрено улучшение условий в пищеблоках, обновление оборудования, мелкий ремонт, а также перепланировка без общей реконструкции для более рационального использования имеющихся площадей.