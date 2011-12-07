В Татарстане с начала года по вине пьяных водителей произошло более 300 ДТП, сообщил зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

«За 11 месяцев 2020 года по вине нетрезвых водителей произошло 341 ДТП, в которых погибли 70 человек, более 400 получили травмы. Стоит отметить, что в этом году было зафиксировано на 14 аварий больше, чем в прошлом», — отметил спикер.

Он также уточнил, что в 19 районах республики зафиксирован рост числа ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей.

Сотрудники ГИБДД с начала года выявили 12 тыс. случаев, когда автомобилем управлял нетрезвый водитель.