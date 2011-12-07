Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане с начала года по вине пьяных водителей произошло более 300 ДТП

Рост числа аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, зафиксирован в 19 районах республики.

В Татарстане с начала года по вине пьяных водителей произошло более 300 ДТП, сообщил зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров. 

«За 11 месяцев 2020 года по вине нетрезвых водителей произошло 341 ДТП, в которых погибли 70 человек, более 400 получили травмы. Стоит отметить, что в этом году было зафиксировано на 14 аварий больше, чем в прошлом», — отметил спикер.

Он также уточнил, что в 19 районах республики зафиксирован рост числа ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей.

Сотрудники ГИБДД с начала года выявили 12 тыс. случаев, когда автомобилем управлял нетрезвый водитель.

КВ
Лента новостей