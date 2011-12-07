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Завтра в Казани обсудят проблемы школьного питания

Инициатором семинара выступил мэр Казани Ильсур Метшин.

Завтра, 10 декабря, в культурном центре «Сайдаш» состоится городской семинар по теме организации горячего питания в школах Казани. Директора казанских школ вместе с родительским активом города и специалистами по здоровому питанию рассмотрят предложения и жалобы родителей, направленные на улучшение качества питания казанских школьников, сообщает пресс-служба Казани.  

Инициатором семинара выступил мэр Казани Ильсур Метшин, в обсуждении темы примут участие начальник городского Управления образования Ирек Ризванов, генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

КВ
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