Жительниц Татарстана приглашают принять участие в фестивале ремесел «Руками женщины»

Жительниц Татарстана приглашают принять участие в III международном фестивале народно художественных промыслов и ремесел «Руками женщины», который пройдет 15–17 октября в Москве, сообщают организаторы фестиваля.

Фестиваль призван объединить женщин разных конфессий и стран и оказать позитивное влияние на укрепление женского движения в России.

В рамках мероприятия пройдут показы этнической моды, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги, которые проведут мастера российского и международного творчества. Всего на конкурс приглашены участники из 85 российских регионов, стран СНГ и зарубежных стран.

Также мероприятие включает в себя деловую программу: круглые столы, панельные дискуссии, презентации компаний, встречи B2B, нетворкинги и другое.

Жюри будут оценивать творчество участников, работы победителей и лауреатов будут представлены на зарубежных площадках.

Положение конкурса можно найти на официальном сайте фестиваля.