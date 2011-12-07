Эльмира Зарипова: В 2019 году в Татарстане ожидаем всплеск рождаемости на селе

Новая Президентская программа по назначению выплат сельским женщинам, родившим первенцев и третьих детей, в 2019 году даст всплеск рождаемости на селе в Татарстане. Об этом сообщила сегодня журналистам перед заседанием коллегии Минтруда РТ глава ведомства Эльмира Зарипова.«За счет республиканского бюджета 2016 сельских женщин получили единовременные выплаты в связи с рождением ребенка в 2018 году. Женщины, проживающие на селе не менее трех лет и родившие первенца в возрасте до 25 лет, получили 50 тыс. руб. Женщины в возрасте до 29 лет, родившие третьего ребенка, получили 100 тыс. руб. Всего в республике реализуется 38 президентских программ социальной поддержки», — сообщила спикер.В Верхнем Услоне, Атинском, Зеленодольском и Апастовском районах по итогам года наблюдается прирост рождения первенцев.«По третьим детям очень хорошо „отработали“ Бугульма, Казань и Набережные Челны, а также Балтаси, Кукморский и Бавлинский районы. Основной задел программа даст в 2019 году», — сказала Зарипова.Новой федеральной выплатой в связи с рождением первенца в 2018 году воспользовались 5892 жительницы Татарстана. По итогам января-ноября прошлого года в республике численность рождений составила 42,6 тыс. человек, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.«Говоря о демографии, мы наблюдаем некоторое снижение второй год подряд», — отметила министр.Она напомнила, что в новом году размер федеральной выплаты на первенца увеличился с 8490 до 8896 руб. Это повышение улучшит демографическую ситуацию в республике, считает Эльмира Зарипова.