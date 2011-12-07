Как не попасть в ловушки мобильных мошенников

Уловки мошенников зачастую просты, незатейливы, и их можно избежать. О самых распространенных схемах мошенничества, в которых используются сотовая связь и интернет, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» в конце минувшего года рассказали сотрудник отдела уголовного розыска УМВД России по Казани Раиль Куряков и заместитель начальника отдела УУП и ПДН УМВД России по Казани Рауф Низамов.Чаще всего пострадавшими от действий мошенников становятся пожилые люди. Поэтому надо быть более внимательными к своим бабушкам и дедушкам, объяснять, как действовать, если им предложили что-то приобрести по льготным ценам или сообщили, что они выиграли приз.Ситуация 1. Интернет-покупки и продажиВы разместили в интернете объявление о товаре, который хотите продать. Вам звонит потенциальный покупатель. Он говорит, что готов внести предоплату, и просит вас сообщить ему не только номер вашей банковской карты, но и остальные ее реквизиты: дату выпуска, CVV-код, указанный на оборотной стороне карты. Эти данные при определенных навыках программирования дадут злоумышленникам возможность получить удаленный доступ к мобильному банку и списать денежные средства с вашего счета.Важно знатьПомните, что для перевода денежных средств на карту необходим только 16-значный номер, указанный на ней, либо только номер телефона, который привязан к мобильному банку. Остальная информация с банковской карты конфиденциальная, передавать ее никому не следует.Ситуация 2. «Ваша карта заблокирована»Вам пришло сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована. Чтобы решить возникшую проблему, предлагается позвонить по номеру, который указывается в сообщении. Вы звоните. Собеседник представляется сотрудником банка. Он с готовностью дает вам инструкции, как «разблокировать» карту. Вы четко, шаг за шагом выполняете все его рекомендации и тем самым, не ведая того, собственными руками переводите деньги со своего счета на другие счета или абонентские номера. Важно знатьЕдинственная организация, которая может информировать клиента об операциях с банковской картой, - банк, выпустивший и обслуживающий данную карту. Разблокировка карты никогда не производится дистанционно. Для этого необходимо лично явиться в офис банка с паспортом.Ситуация 3. Вирусная опасностьВам приходит сообщение с неизвестного номера, в письме - ссылка на какие-то файлы. Перейдя по ссылке, вы можете загрузить на смартфон, планшет или компьютер программу с вирусами-шпионами. Они автоматически отправляют на сервер своего хозяина все данные с вашего телефона, в том числе коды доступа к мобильному банку. Это дает возможность списать деньги с вашей карты.Важно знатьНе открывайте сообщения от неизвестных отправителей типа «У нас для вас подарок!», «Ваш номер выбран победителем акции!», «Ловите скидку» и другие подобные письма. Установите надежную антивирусную программу.Ситуация 4. Родственник попал в бедуКлассика жанра. Но люди продолжают с завидным постоянством попадаться на эту удочку мошенников. Вам звонят, и человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, сообщает, что ваш близкий родственник попал в ДТП, избил человека, совершил кражу или другое правонарушение. Ему грозит серьезное наказание, но проблему можно решить, не доводя до ареста и судебного разбирательства. Надо просто заплатить энную сумму, и вашему родственнику помогут избежать ответственности.Важно знатьГлавное - не принимать никаких решений сгоряча. Первым делом надо перезвонить родственнику, который якобы попал в криминальную историю. Если он не отвечает, необходимо проверить информацию в территориальном отделе полиции.Ситуация 5. «Вам положена компенсация»Вам звонят и сообщают радостную новость: вам положена компенсация за приобретенные лекарства и медицинское оборудование. Но предупреждают, что для начала необходимо произвести оплату комиссии и страховой части компенсации.Важно знатьПомните, что все положенные компенсации, денежные выплаты оформляются только в территориальных отделах органов социальной защиты и Пенсионного фонда и только после написания заявления. Дистанционно такие выплаты не производятся.Справка «КВ»В 2018 году в Казани число жертв мошенников снизилось почти на 15%. Если в 2017-м было зарегистрировано 3246 фактов мошенничества, то в конце 2018 года - 2800. Из них 1396 фактов - мошенничество, связанное с сотовой связью и интернетом.