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Календарь мусульманских праздников и памятных дат в 2019 году

Календарь мусульманских праздников и памятных дат в 2019 году
Дата Дата по Хиджре Название 7 января 1 джумада аль-уля   6 февраля 1 джумада аль-уля   7 марта 30 джумада аль-ахира Ночь Рагаиб 8 марта 1 раджаб   2 апреля 26 раджаб Ми`радж 6 апреля 1 ша`бан   19 апреля 14 ша`бан Ночь Бараат 6 мая 1 рамадан Начало месяца Рамадан 31 мая 26 рамадан Ночь Кадр 4 июня 1 шавваль Ураза-байрам 4 июля 1 зуль-ка`да   2 августа 1 зульхиджа   10 августа 9 зульхиджа День Арафа 11 августа 10 зульхиджа Курбан-байрам 12, 13, 14 августа 11, 12, 13 зульхиджа Дни Ат-Ташрик 31 августа 1 мухаррам Начало 1441 года по Хиджре 9 сентября 10 мухаррам День Ашура 30 сентября 1 сафар   29 октября 1 раби аль-авваль   8 ноября 11 раби аль-авваль Маулид ан-Наби 28 ноября 1 раби аль-ахир   27 декабря 1 джумада аль-уля  
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