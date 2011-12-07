Календарь православных праздников и памятных дат в 2019 году

28 апреля - ПасхаДвунадесятые7 января - Рождество Христово19 января - Крещение Господне (Святое Богоявление)15 февраля - Сретение Господне7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы21 апреля - Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)6 июня - Вознесение Господне16 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница)19 августа - Преображение Господне28 августа - Успение Пресвятой Богородицы21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы27 сентября - Воздвижение Креста Господня4 декабря - Введение во храм Пресвятой БогородицыНедвунадесятые14 января - Обрезание Господне7 июля - Рождество Иоанна Предтечи12 июля - День святых апостолов Петра и Павла11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи14 октября - Покров Пресвятой БогородицыДни особого поминовения усопших2 марта - суббота мясопустная (Вселенская родительская)23 марта - суббота 2-й седмицы Великого поста30 марта - суббота 3-й седмицы Великого поста6 апреля - суббота 4-й седмицы Великого поста7 мая - Радоница9 мая - поминовение усопших воинов15 июня - суббота ТроицкаяЦерковные посты Многодневные11 марта - 27 апреля - Великий пост24 июня - 11 июля - Петров пост (Апостольский)14 - 27 августа - Успенский пост28 ноября - 6 января - Рождественский постОднодневные18 января - Крещенский сочельник11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи27 сентября - Воздвижение Креста ГосподняСплошные седмицы (недели, в которых нет поста в среду и пятницу)7 - 18 января - Святки18 - 23 февраля - мытаря и фарисея4 - 10 марта - Масленица29 апреля - 4 мая - Пасхальная седмица17 - 23 июня - Троицкая седмица