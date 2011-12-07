В Минсельхозпроде РТ назначат нового пресс-секретаря

Новым пресс-секретарем Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ будет назначена Роза Лотфуллина, пишет ИА "Татар-информ". По ее словам, официальное назначение произойдет 14 января. Занимавшая эту должность Гульнира Абдрахманова будет переведена на другую работу в министерстве.