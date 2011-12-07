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В Минсельхозпроде РТ назначат нового пресс-секретаря

Им станет Роза Лотфуллина.
Новым пресс-секретарем Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ будет назначена Роза Лотфуллина, пишет ИА "Татар-информ". По ее словам, официальное назначение произойдет 14 января. Занимавшая эту должность Гульнира Абдрахманова будет переведена на другую работу в министерстве.
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