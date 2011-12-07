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В одном из казанских баров скончался посетитель

Инцидент произошел во вторник вечером на проспекте Победы.
Трое мужчин пришли в заведение на проспекте Победы во вторник вечером, сообщает «Татарстан-24». Они выпили 4 бутылки водки под закуску, после чего двое из них уснули. Их компаньон бар покинул. Продавец уснувших посетителей разбудить не смогла и вызвала скорую помощь. Одного из них доставили в больницу, а у второго констатировали смерть. Причина гибели станет известна после вскрытия.
КВ
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