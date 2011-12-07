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В Зеленодольске двое молодых людей ограбили пенсионерку

Они похитили ювелирные украшения и деньги.
9 января в Зеленодольске были задержаны двое молодых людей, подозреваемых в разбое, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Двое граждан утром проникли в квартиру к 79-летней женщине. С собой них был предмет, похожий на пистолет, которым они угрожали пенсионерке. Молодые люди похитили у женщины ювелирные украшения и 500 рублей. Суммарно они нанесли ущерб в 24 тыс. рублей. По горячим следам полицейские задержали двух ранее судимых граждан в возрасте 20 и 23 лет. У них было изъято похищенное имущество и пневматический пистолет. 
КВ
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