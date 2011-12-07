Гигантская белуга рвет рыбакам промысловые сети на Каме

В водах Татарстана еще водится белуга, о чем свидетельствуют случаи, когда рыба прошивала до 10 промысловых сетей. Об этом глава Госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«По законодательству рыбаки-промысловики должны ставить сети на определенном расстоянии друг от друга. Это не китайские сети-капронки, это промысловые сети. Они сделаны из специальной нити, очень прочные. До 10 сетей прошиваются насквозь, дыры метровые. Их прошивает не сом, а скорее белуга», — сказал Батков.По рассказам рыбаков-промысловиков, такие случаи происходили год или два назад в районе Набережных Челнов, Рыбной слободы, Чистополя и Лаишево.Батков отметил: система регулирования Волги и Камы привела к тому, что запасы, которые раньше поднимались из Астрахани, в Татарстан не идут. Это наложило большой отпечаток на состояние ресурсов республики.«Такие виды, как лещ, уже не пополняются. А осетр, белуга и другие ценные виды – уже не могут подняться через систему плотин. Хотя иногда рыбаки присутствие белуги наблюдают. В Национальном музее РТ хранится самая большая белуга в мире. Таких экземпляров сейчас не ловят», — сказал Батков.