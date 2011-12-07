В РТ создали группы по борьбе с браконьерами, которые охотники прозвали «Летучий голландец»

Госкомитет Татарстана по биоресурсам создал группы по борьбе с браконьерами, которые охотники прозвали «Летучий голландец». Об этом глава ведомства Федор Батков рассказал гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«Мы создали в структуре нашего комитета две группы, в народе их называют „Летучий голландец“. Об их передвижениях в республике знают один, может быть, два человека», — сказал Батков и добавил, что маршрут секретных групп известен только ему и его заместителю.Для пресечения фактов незаконной охоты группы оперативного реагирования используют автомобили, системы ночного видения и видеофиксации, а также квадрокоптеры. За материальное обеспечение своих сотрудников Батков поблагодарил руководство республики и лично Президента Татарстана.Собеседник рассказал, что видео, сделанное в момент задержания браконьеров, используется в качестве доказательства на суде.«Более 40 граждан лишились права заниматься охотой по решению суда [за минувший год]. Да, они больше не охотники пожизненно, мы внедряем эту практику», — сказал глава Госкомитета по биоресурсам.Он назвал еще один способ, позволивший усилить надзор за сохранностью животного мира. Сотрудники Госкомитета следят с помощью видеокамер, установленных в наиболее популярных местах для охоты.«„Лесные“ камеры у нас действительно есть в тех местах, где природа больше подвержена риску пострадать от незаконных деяний. Мы раскрывали такие случаи с участием сотрудников полиции. Были примеры, когда люди не ожидали, а мы пришли», — рассказал Батков.Полностью интервью с Федором Батковым читайте на портале «События».Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.