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В Зеленодольске состоялся суперфинал по лыжным гонкам среди школьников

В нем участвовали ребята 3-4-х классов.
В день массового забега «Лыжня России» в Зеленодольске состоялся суперфинал по лыжным гонкам среди учащихся 3-4-х классов, пишут «Новости Зеленодольска». До него добрались ребята, успешно выступившие на прошедших неделей ранее отборочных гонках. Победителями стали лыжники из спортшколы № 4. Прошел и массовый забег «Лыжня России», в котором принял участие глава Зеленодольского района Александр Тыгин.
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