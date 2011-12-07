В Зеленодольске состоялся суперфинал по лыжным гонкам среди школьников

В день массового забега «Лыжня России» в Зеленодольске состоялся суперфинал по лыжным гонкам среди учащихся 3-4-х классов, пишут «Новости Зеленодольска». До него добрались ребята, успешно выступившие на прошедших неделей ранее отборочных гонках. Победителями стали лыжники из спортшколы № 4. Прошел и массовый забег «Лыжня России», в котором принял участие глава Зеленодольского района Александр Тыгин.