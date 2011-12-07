Осужден житель Набережных Челнов, укусивший полицейского

Как сообщает информационный портал chelny-biz.ru, 39-летний челнинец получил 8 месяцев лишения свободы за то, что укусил в магазине полицейского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ -применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении.25 июля в полуденное время мужчина был в служебном помещении магазина «Пятерочка». Когда полицейский сказал ему, что в магазине запрещено употреблять спиртное, он попытался ударить его локтем в лицо и укусил его левую ладонь.Свою вину подсудимый признал. Приговор пока не вступил в законную силу.