В Казани продемонстрируют макет памятника афганцам

15 февраля в парке Победы пройдет презентация макета памятника павшим воинам-интернационалистам. Мероприятие пройдет в рамках празднования 31-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.Также в этот день в 10 часов в парке Победы состоится митинг, посвященный 31-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан. Позже состоится возложение венков, выступления творческих групп города и угощение армейской кашей. Впервые на всеобщее обозрение будет выставлен макет памятникам павшим воинам-афганцам.